Почти 300 сообщений о проблемах с содержанием и ремонтом улиц поступило в КГК

Жители белорусских городов выражали недовольство качеством ремонта дворовых территорий, а жители сельских населенных пунктов жаловались на плохое состояние дорог и излишнюю пыль. В течение 4-х дней обратились 288 человек – 248 сообщений принято на короткий номер 191, еще 40 поступило в чат-бот Telegram-канала КГК.

Проблемы с испорченными дорогами и отсутствием асфальта также были замечены в некоторых деревнях. Комитет госконтроля обобщит полученные сообщения и передаст их в соответствующие органы для принятия мер. Будет проведен контроль эффективности расходования госсредств, выделенных на ремонт улично-дорожной сети.

