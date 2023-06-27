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Пленный украинский медик рассказал о занижаемых потерях ВСУ

27 июня 2023 15:26
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По словам попавшего в плен медика ВСУ Владимира Дейниса, реальные потери украинских войск значительно превышают официально заявленные данные, представленные киевским командованием, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что потери на фронте в три-четыре раза больше, чем утверждается в дневных и месячных отчетах. Дейнис также отметил, что ранее их батальон и взвод не сталкивался с такими большими потерями, а сейчас ситуация ухудшилась.

Он также сообщил, что две бронированные эвакуационные машины, которые были доступны их батальону, исчезли, и другой специализированной техники для эвакуации раненых и погибших не было. Пленный медик подчеркнул, что он вместе с другими военнослужащими ВСУ были захвачены бойцами батальона «Ахмат» и больше не сопротивлялись. Командир был ранен и нуждался в срочной медицинской помощи из-за серьезного огнестрельного ранения руки и лица, включая раздробленную челюсть. 

Пленные отметили, что получают достаточно питания и с ними хорошо обращаются.

# Международная политика

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