Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления. Об этом объявил президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Только за последнюю неделю на Ореховском направлении было уничтожено 102 бронемашины и 41 танк. Путин выразил благодарность за успешную работу и подвиги бойцов.

Наступление украинских сил на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар был сосредоточен на Запорожском фронте. Украина задействовала бригады, подготовленные НАТО и оснащенные западной техникой, включая Leopard.

Фотографии горящих Leopard вызвали большой резонанс на Западе.