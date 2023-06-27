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Путин: ВСУ потеряли 259 танков с начала контрнаступления

27 июня 2023 17:04
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Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин с начала контрнаступления. Об этом объявил президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Только за последнюю неделю на Ореховском направлении было уничтожено 102 бронемашины и 41 танк. Путин выразил благодарность за успешную работу и подвиги бойцов. 

Наступление украинских сил на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар был сосредоточен на Запорожском фронте. Украина задействовала бригады, подготовленные НАТО и оснащенные западной техникой, включая Leopard.

Фотографии горящих Leopard вызвали большой резонанс на Западе.

# Оружие и боеприпасы # Владимир Путин

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