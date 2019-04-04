Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах

Новости Украины. В Украине в эти дни накаляются политические страсти. Центральная избирательная комиссия страны опубликовала окончательные итоги первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обработки 100 % бюллетеней, голоса распределились следующим образом: шоумен Владимир Зеленский набрал более 30 % голосов, в копилке действующего лидера страны – без малого 16 %. Сейчас оба кандидата готовятся к финальной схватке. Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести теледебаты. Лидер политической гонки принял вызов нынешнего главы государства, но на своих условиях.

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины:

Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет. Я принимаю вызов. Вот мои условия: жду вас здесь, на НСК «Олимпийский». Дебаты пройдут перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире. Даю вам 24 часа.

Не смотря на то, что законодательством предусмотрен другой способ организации дебатов, Петр Порошенко ответил сопернику.