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Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах

04 апреля 2019 11:29
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Новости Украины. В Украине в эти дни накаляются политические страсти. Центральная избирательная комиссия страны опубликовала окончательные итоги первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах-1

После обработки 100 % бюллетеней, голоса распределились следующим образом: шоумен Владимир Зеленский набрал более 30 % голосов, в копилке действующего лидера страны – без малого 16 %. Сейчас оба кандидата готовятся к финальной схватке. Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести теледебаты. Лидер политической гонки принял вызов нынешнего главы государства, но на своих условиях.

Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах-4

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины:
Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь – нет. Я принимаю вызов. Вот мои условия: жду вас здесь, на НСК «Олимпийский». Дебаты пройдут перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире. Даю вам 24 часа.

Не смотря на то, что законодательством предусмотрен другой способ организации дебатов, Петр Порошенко ответил сопернику.

Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах-7

Петр Порошенко, президент Украины:
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента – почитайте, пожалуйста. Они могут пройти на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие установлены правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Порошенко согласился на публичные дебаты на стадионе, но посоветовал Зеленскому почитать закон о выборах-10

Дебаты пройдут 19 апреля в прямом вечернем эфире. В первом туре голосования приняли участие почти 19 миллионов украинцев. Второй тур назначен на 21 апреля.

# Выборы в Украине # Петр Порошенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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