Нерегулярные рейсы между Украиной и Россией запрещены

Новости мира. Украина запретила нерегулярные рейсы с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь совершать перелеты между странами смогут лишь самолеты миссий ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. По мнению властей, нерегулярные рейсы, которые совершались воздушными судами, незарегистрированными в Российской Федерации, создавали угрозу национальной безопасности Украины, а также гражданской безопасности и порядку.