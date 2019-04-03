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Нерегулярные рейсы между Украиной и Россией запрещены

03 апреля 2019 13:49
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Новости мира. Украина запретила нерегулярные рейсы с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нерегулярные рейсы между Украиной и Россией запрещены-1

Теперь совершать перелеты между странами смогут лишь самолеты миссий ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. По мнению властей, нерегулярные рейсы, которые совершались воздушными судами, незарегистрированными в Российской Федерации, создавали угрозу национальной безопасности Украины, а также гражданской безопасности и порядку.

Нерегулярные рейсы между Украиной и Россией запрещены-4

Напоминаем: регулярное авиасообщение между странами было прекращено еще осенью 2015 года.

# Авиасообщение

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