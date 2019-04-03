Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Новости России. На 69 году ушел из жизни народный артист России Алексей Булдаков. Актер скончался в Монголии, где был на гастролях. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет В кинематографе Алексей Булдаков дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». В арсенале актера десятки фильмов и телесериалов, однако настоящую известность ему принесла картина «Особенности национальной охоты», где Булдаков сыграл колоритного генерала Иволгина.