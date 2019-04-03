Прямой эфир

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

03 апреля 2019 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На 69 году ушел из жизни народный артист России Алексей Булдаков. Актер скончался в Монголии, где был на гастролях. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова-1

Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет

В кинематографе Алексей Булдаков дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». В арсенале актера десятки фильмов и телесериалов, однако настоящую известность ему принесла картина «Особенности национальной охоты», где Булдаков сыграл колоритного генерала Иволгина.

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова-4

Прощание с народным артистом состоится в Доме кино, дата и время церемонии будут известны позже.

# Некролог # Алексей Булдаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет
03 апреля 2019 12:26

Скончался актёр из «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков. Ему было 68 лет

Наводнение в Иране: затоплены тысячи домов, жители 70 деревень эвакуированы
03 апреля 2019 11:49

Наводнение в Иране: затоплены тысячи домов, жители 70 деревень эвакуированы

Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек
03 апреля 2019 11:47

Строительный кран упал на круизный лайнер на Багамах: пострадали не менее 8 человек