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Вызов принят. Зеленский вызвал Порошенко на «дуэль»

04 апреля 2019 07:47
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Новости Украины. Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала окончательные итоги первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вызов принят. Зеленский вызвал Порошенко на «дуэль»-1

После обработки 100 % бюллетеней голоса распределились следующим образом: шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов, в копилке действующего лидера страны – 15,95 %, а у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко 13,4 % голосов. По данным ЦИК в первом туре приняли участие почти 19 миллионов граждан.

Вызов принят. Зеленский вызвал Порошенко на «дуэль»-4

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Лидер гонки Владимир Зеленский уже вызвал нынешнего главу государства на своеобразную «дуэль». Несмотря на то, что законодательство предусматривает другой способ организации, кандидаты встретятся на дебатах, которые пройдут на киевском стадионе.

Вызов принят. Зеленский вызвал Порошенко на «дуэль»-7

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Петр Порошенко # Фотофакт

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