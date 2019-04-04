Вызов принят. Зеленский вызвал Порошенко на «дуэль»

После обработки 100 % бюллетеней голоса распределились следующим образом: шоумен Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов, в копилке действующего лидера страны – 15,95 %, а у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко 13,4 % голосов. По данным ЦИК в первом туре приняли участие почти 19 миллионов граждан.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Лидер гонки Владимир Зеленский уже вызвал нынешнего главу государства на своеобразную «дуэль». Несмотря на то, что законодательство предусматривает другой способ организации, кандидаты встретятся на дебатах, которые пройдут на киевском стадионе.