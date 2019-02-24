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Стало известно о состоянии госпитализированного Георгия Данелия

24 февраля 2019 07:46
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Новости России. Георгий Данелия госпитализирован из-за воспаления лёгких. Об этом рассказала жена российского кинорежиссёра Галина Юркова-Данелия.  

По сведениям РИА Новости, состояние Георгия стабильно тяжёлое. По словам супруги кинорежиссёра, Данелия находится в реанимации около суток. Врачам удалось стабилизировать дыхание пациента.  

Ранее стало известно, что 88-летний Георгий был доставлен в больницу из-за приступа одышки.  

Данелия – кинорежиссёр, актёр и сценарист. Широкой публике Георгий известен работами «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Афоня» и «Кин-дза-дза!».  

# Кино # Георгий Данелия

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