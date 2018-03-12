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В Непале самолёт по неизвестным причинам рухнул на футбольное поле и загорелся: на борту могли находиться до 80 человек

12 марта 2018 12:41
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Новости Непала. Срочные сообщения приходят из Непала. Недалеко от международного аэропорта Катманду потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Непале самолёт по неизвестным причинам рухнул на футбольное поле и загорелся: на борту могли находиться до 80 человек-1

Воздушное судно по неизвестным пока причинам не попало на взлетно-посадочную полосу и рухнуло на футбольном поле. Сразу после чего вспыхнул пожар.

На месте работают спасательные бригады и пожарные. На борту самолета могли находиться до 80 человек. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

В Непале самолёт по неизвестным причинам рухнул на футбольное поле и загорелся: на борту могли находиться до 80 человек-4

# Фотофакт # Крушение

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