В Непале самолёт по неизвестным причинам рухнул на футбольное поле и загорелся: на борту могли находиться до 80 человек

Новости Непала. Срочные сообщения приходят из Непала. Недалеко от международного аэропорта Катманду потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно по неизвестным пока причинам не попало на взлетно-посадочную полосу и рухнуло на футбольном поле. Сразу после чего вспыхнул пожар.

На месте работают спасательные бригады и пожарные. На борту самолета могли находиться до 80 человек. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.