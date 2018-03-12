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Лесной пожар в Индии стал причиной гибели 9 туристов, среди погибших есть ребёнок

12 марта 2018 10:44
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Новости Индии. Масштабный лесной пожар в Индии унес жизни, по меньшей мере 9 туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной пожар в Индии стал причиной гибели 9 туристов, среди погибших есть ребёнок-1

Среди погибших оказались 4 женщины и 1 ребенок. Данных о национальной принадлежности жертв пока нет. Сообщается, что возгорание произошло в тот момент, когда группа путешественников возвращались из поездки, приуроченной к 8 марта. Из объятого огнем района пожарные спасли около трех десятков человек. Большинство из них получили ожоги и другие травмы. Работы по ликвидации пожара на месте продолжаются.

Лесной пожар в Индии стал причиной гибели 9 туристов, среди погибших есть ребёнок-4

# Пожар # Фотофакт

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