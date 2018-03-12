68% избирателей приняли участие в выборах в парламент Кубы

Новости Кубы. На Кубе идет подсчет бюллетеней после завершения парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, голосование прошло при очень высокой явке населения. Участие в нем приняли 68% зарегистрированных избирателей. Эти выборы имеют очень важное значение: 19 апреля депутаты парламента нового созыва изберут преемника нынешнего главы государства, 86-летнего Рауля Кастро.

По мнению экспертов, самым вероятным кандидатом на этот пост является Мигель Диас-Канель, который с 2013 года занимает должность первым заместителем председателя Государственного совета Кубы.