Прямой эфир

Елизавета II: направляю самые тёплые поздравления Беларуси по случаю национального праздника

03 июля 2020 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова поздравлений также направили руководители стран Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

Наилучшие пожелания личного благополучия, а также счастливого будущего для белорусского народа передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

В своем поздравлении Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в последние годы двусторонние отношения стали ощутимо более интенсивными. Более того, развитие произошло и в сотрудничестве с Европейским союзом.

Елизавета II: направляю самые тёплые поздравления Беларуси по случаю национального праздника-1

Елизавета II, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
С большим удовольствием направляю вам мои самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время.

Читайте также:

«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Владимир Путин: «Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей»

Си Цзиньпин: «Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Беларусью путь развития»

# День Независимости # Александр Лукашенко # Елизавета II # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сибири бушуют пожары. В огне более 200 тысяч гектаров леса
02 июля 2020 15:45

В Сибири бушуют пожары. В огне более 200 тысяч гектаров леса

В Нидерландах автомобиль на большой скорости протаранил здание начальной школы
02 июля 2020 15:39

В Нидерландах автомобиль на большой скорости протаранил здание начальной школы

Двигался с пугающим громким звуком. Жители Японии наблюдали полёт метеора
02 июля 2020 11:04

Двигался с пугающим громким звуком. Жители Японии наблюдали полёт метеора