Елизавета II: направляю самые тёплые поздравления Беларуси по случаю национального праздника

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова поздравлений также направили руководители стран Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

Наилучшие пожелания личного благополучия, а также счастливого будущего для белорусского народа передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

В своем поздравлении Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в последние годы двусторонние отношения стали ощутимо более интенсивными. Более того, развитие произошло и в сотрудничестве с Европейским союзом.