В Нидерландах автомобиль на большой скорости протаранил здание начальной школы

Новости Нидерландов. Легковой автомобиль протаранил здание начальной школы в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в провинции Северная Голландия.

На большой скорости машина врезалась в здание и проехала по коридору. В этот момент в спортивном зале проходил прощальный вечер для учеников, которые завершили начальные классы.