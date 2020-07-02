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В Сибири бушуют пожары. В огне более 200 тысяч гектаров леса

02 июля 2020 15:45
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Новости России. В Сибири бушуют природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнем охвачены уже более 200 тысяч гектаров леса. С каждым днем пораженная площадь увеличивается.

В Сибири бушуют пожары. В огне более 200 тысяч гектаров леса-1

В одной только Якутии стихия уничтожила без малого 1,5 миллиона гектаров тайги. Тяжелая ситуация складывается также в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке и в Красноярском крае.

В Сибири бушуют пожары. В огне более 200 тысяч гектаров леса-4

Режим чрезвычайной ситуации введен уже в шести регионах. В борьбе с пожарами задействованы сотни специалистов, наземная и воздушная техника.

# Пожар # Фотофакт

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