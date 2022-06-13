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Елфимов: Бербок возрадовалась, узнав, что Швеция и Финляндия хотят в НАТО. Известно ли ей, что это была мечта Гитлера?

13 июня 2022 08:50
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Настало время для еженедельной рубрики «Международный эксперт» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вадим Елфимов рассуждает о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО, а также о том, какое имеет к этому отношение министр иностранных дел Германии.

Елфимов: Бербок возрадовалась, узнав, что Швеция и Финляндия хотят в НАТО. Известно ли ей, что это была мечта Гитлера?-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Попрыгунья-егоза Анналена Шарлотта Альма Бербок – а она трижды бывала бронзовой призершей ФРГ по прыжкам на батуте – действительно настоящий мастер переворотов в воздухе. И прямо под потолком. Сейчас она хочет прыгнуть даже выше своей головы. Желтая газетенка Bild уже задалась публично вопросом: не лучше ли, чтобы канцлером вместо невнятного Шольца стала эта попрыгунья с железными и прямыми ногами? И Анналена давай стараться! Как она и привыкла – с помощью сальто-мортале.

Известно ли госпоже Бербок, что то была мечта именно Адольфа Гитлера – собрать под своим железным «зонтиком» все скандинавские страны? Правда, Финляндия не скандинавская страна, хоть и находится на Скандинавском полуострове. Но кто ж сегодня отличается такими глубокими познаниями, кроме экспертов СТВ? Важно лишь то, что финны уже были союзниками фашистской Германии, вместе с которой отчаянно пытались уморить Ленинград в ужасной блокаде. А вот Швеция и перед Второй мировой войной была нейтральной. Правда, чуть не лишилась своего статуса. И опять же по глупости своих властей.

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Анналена Бербок # Адольф Гитлер # Пекка Хаависто # Анн Линде # Фотофакт

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