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Австралию накрыла снежная буря. Таких холодов там ещё не помнят

13 июня 2022 08:45
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Новости Австралии. На Австралию обрушилась снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погодное явление застало восемь альпинистов прямо на горе в Тасмании. К счастью, спасателям удалось эвакуировать всех людей. Двое из них сейчас находятся в больнице из-за переохлаждения.

Австралию накрыла снежная буря. Таких холодов там ещё не помнят-1

От снежной бури пострадали и города. Тысячи людей остались без электричества, так как сильный ветер повалил деревья на линии электропередач. Как сообщают синоптики, в некоторых городах погода бьет рекорды – температура там опустилась до -6 градусов. Таких холодов в стране не видели с позапрошлого века.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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