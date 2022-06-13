Австралию накрыла снежная буря. Таких холодов там ещё не помнят

Новости Австралии. На Австралию обрушилась снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погодное явление застало восемь альпинистов прямо на горе в Тасмании. К счастью, спасателям удалось эвакуировать всех людей. Двое из них сейчас находятся в больнице из-за переохлаждения.

От снежной бури пострадали и города. Тысячи людей остались без электричества, так как сильный ветер повалил деревья на линии электропередач. Как сообщают синоптики, в некоторых городах погода бьет рекорды – температура там опустилась до -6 градусов. Таких холодов в стране не видели с позапрошлого века.