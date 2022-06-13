Локомотив и пассажирский поезд столкнулись в Испании. Пострадали десятки людей

Новости Испании. В Испании столкнулись локомотив и пассажирский поезд. Около 30 человек пострадали. Известно, что авария произошла на железнодорожной линии ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Испании столкнулись локомотив и пассажирский поезд. Около 30 человек пострадали. Известно, что авария произошла на железнодорожной линии ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поезд, который вез 75 пассажиров из Барселоны, столкнулся с товарным. Причины случившегося пока неизвестны. На месте работают правоохранители. Ведется расследование.