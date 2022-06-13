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Локомотив и пассажирский поезд столкнулись в Испании. Пострадали десятки людей

13 июня 2022 08:45
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Новости Испании. В Испании столкнулись локомотив и пассажирский поезд. Около 30 человек пострадали. Известно, что авария произошла на железнодорожной линии ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локомотив и пассажирский поезд столкнулись в Испании. Пострадали десятки людей-1

Поезд, который вез 75 пассажиров из Барселоны, столкнулся с товарным. Причины случившегося пока неизвестны. На месте работают правоохранители. Ведется расследование.  

# Крушение # Фотофакт

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