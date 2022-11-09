Экзитполы в США: Республиканская партия опережает демократов на промежуточных выборах

Новости США. Республиканская партия опережает демократов на промежуточных выборах в США. Об этом говорят данные экзитполов, опубликованных американскими телеканалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их данным, в Палате представителей республиканцы займут 219 кресел в то время, как демократы 216. Однако судьба Сената пока не ясна – шансы сохраняются у обеих партий. Другие американские СМИ пока не отдают окончательной победы какой-либо партии. Уже очевидно, что американцы голосуют скорее против лидера демократов, действующего президента.