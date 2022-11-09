Экзитполы в США: Республиканская партия опережает демократов на промежуточных выборах

Новости США. Республиканская партия опережает демократов на промежуточных выборах в США. Об этом говорят данные экзитполов, опубликованных американскими телеканалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Республиканская партия опережает демократов на промежуточных выборах в США. Об этом говорят данные экзитполов, опубликованных американскими телеканалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По их данным, в Палате представителей республиканцы займут 219 кресел в то время, как демократы 216. Однако судьба Сената пока не ясна – шансы сохраняются у обеих партий. Другие американские СМИ пока не отдают окончательной победы какой-либо партии. Уже очевидно, что американцы голосуют скорее против лидера демократов, действующего президента.
Согласно опросам, 54 % избирателей считают, что он плохо справляется с работой. Почти 40 % очень недовольны положением дел в стране, а 46 % заявили, что администрация Байдена лишь вредит США. Наибольшее беспокойство у американцев вызывает инфляция. На промежуточных выборах в США переизбирается весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также губернаторы и руководители местных органов власти. На данный момент законодательная ветвь власти, как и исполнительная, находится под контролем демократов.