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В Костромской области упал вертолёт: один человек погиб, четверо пострадали

09 ноября 2022 07:54
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Новости России. Один человек погиб, четверо пострадали при падении санитарного вертолета в Костромской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло при заходе на посадку в нескольких километрах от аэропорта.  

В Костромской области упал вертолёт: один человек погиб, четверо пострадали-1

На борту было пять человек: два медика с пациентом и два пилота. Пострадавших с места крушения эвакуировали пять бригад скорой помощи. Как сообщается, состояние некоторых из них очень тяжелое. Следствие рассматривает две версии происшествия: ошибка при пилотировании и техническая неисправность вертолета.  

# Крушение вертолета # Новости России # Фотофакт

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