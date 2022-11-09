В Костромской области упал вертолёт: один человек погиб, четверо пострадали

Новости России. Один человек погиб, четверо пострадали при падении санитарного вертолета в Костромской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло при заходе на посадку в нескольких километрах от аэропорта.

На борту было пять человек: два медика с пациентом и два пилота. Пострадавших с места крушения эвакуировали пять бригад скорой помощи. Как сообщается, состояние некоторых из них очень тяжелое. Следствие рассматривает две версии происшествия: ошибка при пилотировании и техническая неисправность вертолета.