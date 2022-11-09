Экоактивисты в Австралии приклеили руки к картине Энди Уорхола

Новости Австралии. Австралийские экоактивисты в знак протеста против изменения климата решили приклеить руки к картине Энди Уорхола в национальной художественной галерее в Канберре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа знаменитого мастера не пострадала, так как находится под защитным стеклом. Эта акция стала одной из многих в череде демонстраций активистов в галереях по всему миру.