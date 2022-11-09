Медработники и педагоги Австрии вышли на протесты

Новости Австрии. В Австрии прошли протесты против падения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Вене несколько тысяч медработников и педагогов вышли на демонстрацию, требуя повышения зарплаты.

Как заявили протестующие, ситуация не меняется в стране годами, несмотря на пандемию коронавируса, когда многие медработники и преподаватели были вынуждены работать сверхурочно и рисковать собственным здоровьем. Что никак не сказалось на их зарплатах, которые обесцениваются из-за роста цен. По этой причине, а также из-за тяжелых условий труда люди уходят из профессии. Начиная с сентября, в австрийской столице прошли несколько крупных акций, участники которых требовали от властей улучшения социальных и финансовых условий на фоне энергетического и экономического кризиса.