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Рубио заявил, что для операции в Венесуэле не требовалось разрешение Конгресса

04 января 2026 17:57
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Рубио заявил, что для операции в Венесуэле не требовалось разрешение Конгресса-0

Госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что операция по похищению президента Венесуэлы не требовала одобрения Конгресса, так как не была вторжением или оккупацией, а рассматривалась как операция правоохранительных органов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Мадуро был задержан агентами ФБР, им зачитали его права и вывели из страны.

Ранее лидер Америки объявил о массированном ударе по Венесуэле и захвате Мадуро и его жены. СМИ писали о взрывах в Каракасе и причастности спецназа Delta Force.

МИД Венесуэлы обратился к международным организациям с просьбой о проведении заседания Совета Безопасности ООН. Россия и Китай осудили действия Вашингтона, призвав освободить Мадуро и его супругу и предупредив о риске дальнейшей эскалации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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