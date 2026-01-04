Трамп: Америке нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нужен контроль над Гренландией в целях обороны, подчеркивая, что вокруг острова находятся российские и китайские корабли. Об этом пишет РИА Новости.

В декабре он назначил особого посланника в Гренландии, что вызвало протест со стороны Министерства иностранных дел Дании. По словам Трампа, Гренландия жизненно важна для национальной безопасности США.

Лидер США неоднократно заявлял о намерении аннексировать остров у США либо силой, либо с разрешения его жителей, а также угрожал Дании торговыми тарифами.

Ранее он уже предлагал купить Гренландию, но власти Дании и Гренландии отвергли эту идею.

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