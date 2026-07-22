Африка стремится превратить животноводство в источник реального дохода

Африка располагает одними из крупнейших в мире пастбищными ресурсами, но реализует лишь малую часть их экономического потенциала. Раздробленная региональная торговля, отсутствие рыночной инфраструктуры и острая нехватка кредитов удерживают отрасль на уровне первичного производства. Межафриканское бюро по животным ресурсам реализует стратегию, которая должна устранить эти барьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животноводство обеспечивает выживание миллионов людей в засушливых регионах континента и формирует почти четверть сельскохозяйственного ВВП стран Африки южнее Сахары. Но для скотоводов разрыв с реальной экономикой начинается прямо на пастбищах.

Элема Буле, скотовод (Эфиопия): Мы, скотоводы, зачастую не можем получить кредит под залог скота, поэтому не можем вести бизнес или заниматься другой деятельностью. Что касается рынков – они у нас неконкурентные, покупателей приходит немного, часто скот скупает один торговец, и цену он устанавливает по своему усмотрению.

Амос Тиндьебва, переработчик мяса (Уганда):

Чтобы наши фермеры получали выгоду, Африке нужны серьезные усилия – по сути, смена подхода в сторону добавленной стоимости. Если переработать живой скот, можно выручить 1750 долларов. А если экспортировать его живым – только 500.

Монополизированные локальные рынки – лишь первое препятствие. Когда скот все же попадает в формальный торговый оборот, континент теряет самое прибыльное звено цепочки – переработку. Этот разрыв в стоимости сохраняется из-за глубоких логистических и регуляторных барьеров: не хватает инфраструктуры для переработки, а между странами-членами Африканского союза существует множество торговых препон. На первом Африканском форуме пастбищных рынков в Эфиопии политики договорились задействовать зону свободной торговли континента, чтобы устранить эти внутренние барьеры.