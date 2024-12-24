Эксперты считают новое правительство Франции таким же хрупким, как и предыдущие

Это уже четвертый кабинет менее чем за год. Но долго ли продержатся на своих постах новоизбранные министры – вопрос открытый. Эксперты утверждают, нынешний кабмин выглядит таким же хрупким, как и предыдущие, что ставит чиновников в максимально шаткое положение.

Оппозиция уже успела раскритиковать назначения, пригрозив очередным вынесением вотума недоверия. По оценкам, сейчас Пятая республика политически парализована: в то время как правящие элиты ищут способы сохранить свои места, крайне правые и левые обсуждают методы объединения, чтобы проголосовать за отстранение правительства Байру, как это было ранее с кабмином Барнье. И это на фоне экономических проблем.