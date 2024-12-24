Более 3 млн британцев подписали петицию за проведение досрочных парламентских выборов

Но социальные проблемы и экономическая рецессия затронули не только еврозону. Пока власти Великобритании продолжают курс агрессивной милитаризации, жители Королевства начинают брать ситуацию в свои руки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже около трех миллионов человек подписали петицию, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Эксперты отмечают, что кабмин столкнулся с серьезной негативной реакцией на некоторые из введенных им мер.
Согласно результатам соцопросов, большая часть населения считает, что нынешнее лейбористское правительство отказалось от обещаний, которые оно давало в преддверии последних выборов. Менее чем за полгода министры не только не решили накопившиеся проблемы, но и создали новые.
В попытках закрыть дыры в бюджетах политики максимально сократили финансирование социальных проектов, что вызвало волнения по всей стране. Ко всему прочему, не удалось замедлить и спад экономического потенциала, что привело не только к снижению мощностей в индустрии, но и к оттоку квалифицированных специалистов.