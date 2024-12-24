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Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2025 год

24 декабря 2024 13:56
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Президент США Джо Байден перед уходом с поста подписал рекордный оборонный бюджет на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На военные нужды с его разрешения уйдут 895 миллиардов долларов. Это на 9 миллиардов больше, чем годом ранее. Как будут распределяться средства, расписано в документе, который состоит почти из 2 тысяч страниц. В приоритете производство сухопутной техники и самолетов, строительство кораблей, а также повышение зарплаты у всех служащих Вооруженных сил США. 

Вот только успеют ли дойти деньги до получателей до прихода к власти новоизбранного президента Трампа, большой вопрос. Будущий хозяин Белого дома неоднократно упрекал Байдена за легкомысленное отношение к государственным финансам. Он критиковал раздутый бюджет США и обещал провести серьезные финансовые проверки и массовые увольнения в ведомствах, которые, по его мнению, работают неэффективно.

# Международная политика

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