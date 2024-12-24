Прямой эфир

Госдолг Франции впервые в истории превысил 3,3 трлн евро

24 декабря 2024 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Франции государственный долг превысил 3 триллиона 300 миллиардов евро. Такое произошло впервые в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг Франции впервые в истории превысил 3,3 трлн евро-2

Это тяжелое наследство от предыдущего правительства получил новый премьер Франсуа Байру. И похоже, он не знает, как решить проблему. Пока глава кабмина предложил один выход – поднять налоги. Однако не получил понимания не только среди своих сторонников, не говоря уже об оппозиции. 

Экономическая ситуация осложняется и тем, что на обслуживание госдолга ежегодно уходит более 50 миллиардов евро, что стало непосильной ношей для бюджета, который скуднеет с каждым днем. По данным аналитиков, к концу года его дефицит превысит 162 миллиарда евро. 

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Орбан сообщил, когда завершится конфликт в Украине
24 декабря 2024 10:13

Орбан сообщил, когда завершится конфликт в Украине

Киев хочет, чтобы страны ЕС перестали помогать украинским беженцам
24 декабря 2024 09:21

Киев хочет, чтобы страны ЕС перестали помогать украинским беженцам

Во Франции оппозиция пригрозила правительству вотумом недоверия
24 декабря 2024 08:49

Во Франции оппозиция пригрозила правительству вотумом недоверия