Госдолг Франции впервые в истории превысил 3,3 трлн евро

Во Франции государственный долг превысил 3 триллиона 300 миллиардов евро. Такое произошло впервые в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это тяжелое наследство от предыдущего правительства получил новый премьер Франсуа Байру. И похоже, он не знает, как решить проблему. Пока глава кабмина предложил один выход – поднять налоги. Однако не получил понимания не только среди своих сторонников, не говоря уже об оппозиции.

Экономическая ситуация осложняется и тем, что на обслуживание госдолга ежегодно уходит более 50 миллиардов евро, что стало непосильной ношей для бюджета, который скуднеет с каждым днем. По данным аналитиков, к концу года его дефицит превысит 162 миллиарда евро.