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Во Франции оппозиция пригрозила правительству вотумом недоверия

24 декабря 2024 08:49
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Франция встречает Рождество новыми политическими потрясениями. Не успел президент представить состав нового кабмина, как ему уже грозит роспуск. И это притом, что новоназначенные министры не проработали и несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции оппозиция пригрозила правительству вотумом недоверия-2

Оппозиционные партии обрушились на них с ярой критикой и пообещали чиновникам вотум недоверия. Как было заявлено, в правительство вошли люди, проигравшие выборы и делавшие все для ухудшения положения дел в стране. 

Лидер социалистической партии и вовсе назвал решение Макрона о таком распределении министерских портфелей провокацией. Например, что стоит назначение экс-премьера страны Элизабет Борн главой минобразования? В период своих полномочий она 23 раза проводила различные законопроекты в обход парламента, в том числе скандальную пенсионную реформу.

# Международная политика

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