Прямой эфир

У пленного бойца ВСУ найдено согласие на трансплантацию органов под видом медполиса

29 марта 2025 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Солдату ВСУ выдали под видом страхового медицинского полиса добровольное согласие на трансплантацию органов в одной из медклиник Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

У пленного бойца ВСУ найдено согласие на трансплантацию органов под видом медполиса-1

Фото: Pinterest

По словам пленного украинского солдата Андрея Чемера, командир раздал перед боем каждому документ. Военнослужащим, по его словам, было разъяснено, что в случае ранений они будут направлены в «лучшие французские клиники».

Чемер также сообщил, что сам не успел из-за обстрела заполнить данные, но «добровольное согласие» успевших заполнить, по всей видимости, забрал командир.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Белостоке анонсировали проведение акции протеста против закрытия границы с Беларусью
29 марта 2025 10:53

В Белостоке анонсировали проведение акции протеста против закрытия границы с Беларусью

Украина и США проиграли на переговорах в Саудовской Аравии – экс-посол Елисеев
29 марта 2025 10:46

Украина и США проиграли на переговорах в Саудовской Аравии – экс-посол Елисеев

В Украине растёт число иностранных военных из Европы и Латинской Америки
29 марта 2025 10:23

В Украине растёт число иностранных военных из Европы и Латинской Америки