У пленного бойца ВСУ найдено согласие на трансплантацию органов под видом медполиса

Солдату ВСУ выдали под видом страхового медицинского полиса добровольное согласие на трансплантацию органов в одной из медклиник Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пленного украинского солдата Андрея Чемера, командир раздал перед боем каждому документ. Военнослужащим, по его словам, было разъяснено, что в случае ранений они будут направлены в «лучшие французские клиники».

Чемер также сообщил, что сам не успел из-за обстрела заполнить данные, но «добровольное согласие» успевших заполнить, по всей видимости, забрал командир.