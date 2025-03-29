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В Белостоке анонсировали проведение акции протеста против закрытия границы с Беларусью

29 марта 2025 10:53
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Польские предприниматели больше не намерены терпеть наплевательское отношение властей. Они анонсировали проведение акции протеста, где потребуют открыть пограничные переходы с Беларусью. На правительство предприниматели уже подали в суд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белостоке анонсировали проведение акции протеста против закрытия границы с Беларусью-2

Бизнесмены Белостока соберутся сегодня, 29 марта, во второй половине дня и пройдут маршем по центру города. Как отмечают организаторы, акция состоится в формате траурного шествия в полной тишине. Таким образом предприниматели хотят продемонстрировать, что их бизнес «умирает» из-за недальновидной политики Варшавы. Так, согласно данным главного статуправления, с 2021 года выручка местного бизнеса упала в среднем на 40 %. Не заставила себя ждать и волна банкротств в различных секторах польской экономики. Особенно сильно из-за закрытия границ с Беларусью пострадала торговля и логистика. Тысячи человек потеряли рабочие места, однако государство все еще не компенсировало убытки и теперь людям приходится идти на крайние меры. 

# Польша # Кризис в ЕС

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