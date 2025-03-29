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Украина и США проиграли на переговорах в Саудовской Аравии – экс-посол Елисеев

29 марта 2025 10:46
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По мнению бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Константина Елисеева, Киев и Вашингтон остались в проигрыше после переговоров в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.

Украина и США проиграли на переговорах в Саудовской Аравии – экс-посол Елисеев-1

Фото: Pinterest

Американская и украинская стороны «проиграли всухую» в ходе переговоров в Эр-Рияде, считает бывший дипломат.

Украинская сторона не смогла во время переговоров с делегатами США достигнуть лучших условий для своей страны, подчеркнул Елисеев.

# Международная политика

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