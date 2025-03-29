Украина и США проиграли на переговорах в Саудовской Аравии – экс-посол Елисеев

По мнению бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Константина Елисеева, Киев и Вашингтон остались в проигрыше после переговоров в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.

Американская и украинская стороны «проиграли всухую» в ходе переговоров в Эр-Рияде, считает бывший дипломат.

Украинская сторона не смогла во время переговоров с делегатами США достигнуть лучших условий для своей страны, подчеркнул Елисеев.