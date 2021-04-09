Экипаж космического корабля «Юрий Гагарин» доставил на борт МКС 169 килограммов полезных грузов

Члены экипажа космического корабля «Юрий Гагарин», запущенного 9 апреля с Байконура, перешли на борт Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За стартом корабля следили в том числе и белорусы, ведь на борту среди трех человек и наш земляк Олег Новицкий. Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС

На борт МКС были доставлены 169 килограммов полезных грузов, включая памятную фотографию Юрия Алексеевича Гагарина и юбилейную символику к 60-летию первого полета человека в космос. После открытия люков между пилотируемым кораблем «Союз» и станцией начал работу экипаж в составе 10 человек. Уже прошел и первый сеанс связи. Запуск состоялся 9 апреля в 10:42 по минскому времени.