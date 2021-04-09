Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС

Космический корабль «Юрий Гагарин», запущенный 9 апреля с Байконура, долетел до МКС. За его стартом пристально следили белорусы, ведь на борту среди трех человек и наш земляк Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск состоялся сегодня в 10:42 по минскому времени. Команда собралась международная.

Для командира экипажа Олега Новицкого это третий полет. На орбите он встретит свой 50-летний юбилей и впервые выйдет в открытый космос.