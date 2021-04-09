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Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС

09 апреля 2021 14:58
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Космический корабль «Юрий Гагарин», запущенный 9 апреля с Байконура, долетел до МКС. За его стартом пристально следили белорусы, ведь на борту среди трех человек и наш земляк Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС-1

Запуск состоялся сегодня в 10:42 по минскому времени. Команда собралась международная.

Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС-4

Для командира экипажа Олега Новицкого это третий полет. На орбите он встретит свой 50-летний юбилей и впервые выйдет в открытый космос.

Время полёта составило 3 часа и 22 минуты. Космический корабль «Юрий Гагарин» долетел до МКС-7

Время полета к МКС составило 3 часа и 22 минуты. Теперь членам экипажа предстоит проверить герметичность стыковки. После того как выровняется давление между пилотируемым кораблем и МКС, космонавты смогут перейти на станцию.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Пётр Дубров # Марк Ванде Хай # Юрий Гагарин # Фотофакт

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