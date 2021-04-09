Танкер с нефтью, который дрейфовал у берегов Норвегии, удалось доставить в порт

Новости Норвегии. Опасность экологической катастрофы миновала. У берегов Норвегии завершилась спецоперация по спасению голландского танкера. Судно взяли на буксир и доставили в порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. Опасность экологической катастрофы миновала. У берегов Норвегии завершилась спецоперация по спасению голландского танкера. Судно взяли на буксир и доставили в порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, танкер дрейфовал в море с начала недели. В условиях шторма он потерял ход и накренился вбок.
Опрокидывание судна привело бы к масштабному загрязнению: на его борту находились около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива.
Экипаж спасли практически сразу же, а вот эвакуировать танкер мешали плохие погодные условия.