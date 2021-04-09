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Танкер с нефтью, который дрейфовал у берегов Норвегии, удалось доставить в порт

09 апреля 2021 12:45
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Новости Норвегии. Опасность экологической катастрофы миновала. У берегов Норвегии завершилась спецоперация по спасению голландского танкера. Судно взяли на буксир и доставили в порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танкер с нефтью, который дрейфовал у берегов Норвегии, удалось доставить в порт-1

Напоминаем, танкер дрейфовал в море с начала недели. В условиях шторма он потерял ход и накренился вбок.

Танкер с нефтью, который дрейфовал у берегов Норвегии, удалось доставить в порт-4

Опрокидывание судна привело бы к масштабному загрязнению: на его борту находились около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива.

Танкер с нефтью, который дрейфовал у берегов Норвегии, удалось доставить в порт-7

Экипаж спасли практически сразу же, а вот эвакуировать танкер мешали плохие погодные условия.

# Экология # Фотофакт

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