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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского

09 апреля 2021 17:07
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Соболезнование королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что особенно больно, когда уходят из жизни ветераны.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в Виндзорском замке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Принц Филипп проявил исключительные мужество и отвагу в годы Второй мировой войны. Восхваляем подвиг Его Королевского Высочества во время борьбы против фашизма».

# Некролог # Александр Лукашенко # Королева Елизавета II # принц Филипп

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