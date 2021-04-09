Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Соболезнование королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что особенно больно, когда уходят из жизни ветераны.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в Виндзорском замке

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Принц Филипп проявил исключительные мужество и отвагу в годы Второй мировой войны. Восхваляем подвиг Его Королевского Высочества во время борьбы против фашизма».