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Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в Виндзорском замке

09 апреля 2021 15:04
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Новости Великобритании. Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в Виндзорском замке-1

В сообщении Букингемского дворца говорится, что он умер утром в Виндзорском замке. В последние годы здоровье герцога Эдинбургского ухудшалось. В середине февраля из-за плохого самочувствия он попал в больницу, позже перенес операцию на сердце.

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в Виндзорском замке-4

Филипп – сын греческого и датского принца Андрея. В браке с Елизаветой II он прожил 73 года. В 2017-м герцог Эдинбургский ушел на пенсию и отказался от большинства положенных ему обязанностей. 10 июня принцу исполнилось бы 100 лет.

# Некролог # принц Филипп # Елизавета II # Фотофакт

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