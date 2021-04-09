Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в Виндзорском замке

В сообщении Букингемского дворца говорится, что он умер утром в Виндзорском замке. В последние годы здоровье герцога Эдинбургского ухудшалось. В середине февраля из-за плохого самочувствия он попал в больницу, позже перенес операцию на сердце.

Филипп – сын греческого и датского принца Андрея. В браке с Елизаветой II он прожил 73 года. В 2017-м герцог Эдинбургский ушел на пенсию и отказался от большинства положенных ему обязанностей. 10 июня принцу исполнилось бы 100 лет.