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Египтянин открыл виллу для любителей пляжного отдыха – вход бесплатный

05 сентября 2023 12:21
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Новости Египта. Житель Египта Саид Адель открыл виллу для любителей пляжного отдыха. Посещение бесплатно для всех, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египтянин открыл виллу для любителей пляжного отдыха – вход бесплатный-1

Впервые об этой идее заговорил отец хозяина. Инициатива понравилась и самому Саиду. Цены на аренду коттеджей с бассейнами заметно возросли, рассказал он. Позволить себе такой отдых может далеко не каждый. При этом Саид хочет, чтобы лето было у всех, особенно у детей. Ежедневно отдохнуть сюда приходят 50 человек.

Египтянин открыл виллу для любителей пляжного отдыха – вход бесплатный-4

Фирьял Юсеф, житель Египта:
Я был удивлен, если честно. Для нас бесплатно открыта вилла с бассейном, мы очень довольны. Да вознаградит хозяина Бог.

Египтянин открыл виллу для любителей пляжного отдыха – вход бесплатный-7

Вилла открыта для всех, независимо от пола, возраста и происхождения. Однако приоритет отдается юным жителям Египта. Нередко на виллу приходят учащиеся детских домов и центров творчества.

# Отдых # Марина Кишкурно # Новости Египта # Фотофакт

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