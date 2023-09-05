Египтянин открыл виллу для любителей пляжного отдыха – вход бесплатный

Новости Египта. Житель Египта Саид Адель открыл виллу для любителей пляжного отдыха. Посещение бесплатно для всех, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые об этой идее заговорил отец хозяина. Инициатива понравилась и самому Саиду. Цены на аренду коттеджей с бассейнами заметно возросли, рассказал он. Позволить себе такой отдых может далеко не каждый. При этом Саид хочет, чтобы лето было у всех, особенно у детей. Ежедневно отдохнуть сюда приходят 50 человек.

Фирьял Юсеф, житель Египта:

Я был удивлен, если честно. Для нас бесплатно открыта вилла с бассейном, мы очень довольны. Да вознаградит хозяина Бог.