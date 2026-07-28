Новости по тегу #Новости Египта

Новое пространство создано как открытая площадка для посетителей и исследователей: доступ бесплатный, фонды включают 17 тысяч книг, многие из которых – уникальные издания XIX века.
Для безопасности власти ввели ряд мер: в каждом отеле теперь должен быть квалифицированный спасатель, а весь персонал обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь.
Большой египетский музей в день открытия стал местом встречи 18 президентов, 12 королей и верховных правителей, восьми премьер-министров и еще 40 министров и спикеров парламента.
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