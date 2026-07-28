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Новости по тегу #Новости Египта

В крупнейшем музейном комплексе Египта открылась уникальная библиотека
28 июля 2026 07:15

В крупнейшем музейном комплексе Египта открылась уникальная библиотека

В туристических зонах Египта начался отлов акул
19 мая 2026 06:36

В туристических зонах Египта начался отлов акул

Сокровища Тутанхамона и 3200-летняя статуя Рамзеса – в Египте открыли Музей древности, который строили 20 лет
02 ноября 2025 10:42

Сокровища Тутанхамона и 3200-летняя статуя Рамзеса – в Египте открыли Музей древности, который строили 20 лет

В Египте проходят президентские выборы. Проголосовать могут 67 млн человек
10 декабря 2023 12:01

В Египте проходят президентские выборы. Проголосовать могут 67 млн человек

Египет объявил об открытии гуманитарного коридора в Газу
19 октября 2023 08:16

Египет объявил об открытии гуманитарного коридора в Газу

В Египте сгорело здание полицейского управления
02 октября 2023 12:37

В Египте сгорело здание полицейского управления

Увидеть Каир глазами художника. Туристам в Египте предлагают зарисовать достопримечательности
27 сентября 2023 12:21

Увидеть Каир глазами художника. Туристам в Египте предлагают зарисовать достопримечательности

Египтянин открыл виллу для любителей пляжного отдыха – вход бесплатный
05 сентября 2023 12:21

Египтянин открыл виллу для любителей пляжного отдыха – вход бесплатный

В Каире загорелось Министерство религиозных пожертвований – обошлось без пострадавших
05 августа 2023 13:50

В Каире загорелось Министерство религиозных пожертвований – обошлось без пострадавших

В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие
26 июня 2023 14:07

В египетской Александрии обрушилось 13-этажное здание, есть пострадавшие