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Самолёт с 22 людьми на борту пропал с радаров в Непале. На поиски вылетели 2 вертолёта

29 мая 2022 14:28
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В Непале с радаров пропал частный самолет. На борту 22 человека. 6 из них – иностранцы, граждане Германии и Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт с 22 людьми на борту пропал с радаров в Непале. На поиски вылетели 2 вертолёта-1

Воздушное судно принадлежит крупнейшему перевозчику страны. Как сообщили в авиакомпании, самолет благополучно взлетел. Однако уже через 15 минут экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами. На поиски лайнера вылетели два вертолета. К спасательной операции также подключились военные. Однако из-за сложных погодных условий поиски пришлось отложить. Отметим, в Непале находятся восемь из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест. В основном, самолеты летают между ними. А взлетно-посадочные полосы обычно располагаются в труднодоступных горных районах.

# Самолет # Фотофакт

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