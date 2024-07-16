Дзермант: Президент в Беларусь никогда нашим людям дверей не закрывал

Алексей Дзермант, политолог:

Самое главное в этой ситуации, что Президент и белорусское государство никогда к нашим людям в Украине дверей не закрывали. Да, собственно, и на Западе не закрывали. Просто там более безумные элиты, и они уже вообще не реагируют ни на какие сигналы, по крайне мере сейчас.

А вот по Украине Президент же всегда говорил: мы для вас можем быть и площадкой переговорной, и где-то возможностью выхода и на Россию, и не только. И это не просто слова: если бы он говорил так от себя, выдавал желаемое за действительное, разве бы произошла такая деэскалация? Значит, действительно есть у нас люди, я уверен, симпатики Беларуси, даже в ВСУ, даже в верхах украинской власти, особенно военной, которые понимают, что если уже и с белорусами тут стравиться, то это полная катастрофа.

Читайте также:

Легализация греха и возведение его в культ – Сергей Михеев о сатанизме на Западе

Терех о беглых: они провалили свою миссию и теперь «отрезаны от кормушки»

Дугин: Лукашенко стал не просто ностальгией по прошлому, он стал движением в будущее