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Движение поездов в Нидерландах парализовано – железнодорожники устроили забастовки

30 августа 2022 07:47
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Новости Нидерландов. В Нидерландах практически прервано железнодорожное сообщение. Сейчас невозможно добраться до Амстердама и крупного международного аэропорта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение поездов в Нидерландах парализовано – железнодорожники устроили забастовки-1

Отменены несколько международных поездов. Причиной транспортного коллапса стала национальная забастовка железнодорожников, которые требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда. Жителей страны предупредили, чтобы они выбирали для поездок другой транспорт, а владельцев частных авто призвали брать попутчиков.

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# Забастовка # Новости Нидерландов # Фотофакт

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