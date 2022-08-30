Движение поездов в Нидерландах парализовано – железнодорожники устроили забастовки

Новости Нидерландов. В Нидерландах практически прервано железнодорожное сообщение. Сейчас невозможно добраться до Амстердама и крупного международного аэропорта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отменены несколько международных поездов. Причиной транспортного коллапса стала национальная забастовка железнодорожников, которые требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда. Жителей страны предупредили, чтобы они выбирали для поездок другой транспорт, а владельцев частных авто призвали брать попутчиков.

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