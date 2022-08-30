Новости Колумбии. В Колумбии состоялся самый большой концерт в мире. Почти 16 000 музыкантов и певцов поставили новый рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа».

Виктория Фуэнтес, участница концерта:

Это невероятный опыт. И он заставляет вас нервничать, потому что вы видите невероятных музыкантов. Быть здесь – это замечательный способ почувствовать музыку.

В трек-лист также вошла песня аргентинского автора под названием «Голубь мира». Так организаторы хотели привлечь внимание всех конфликтующих сторон в Колумбии.