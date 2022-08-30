Протестующие в Багдаде взяли Республиканский дворец, где находится штаб-квартира правительства

Всю ночь в центре Багдада были слышны выстрелы и гремели взрывы. В город были введены подразделения иракской армии и объявлен комендантский час. Но все эти меры оказались бесполезны. Бои на улицах продолжаются, стороны применяют минометы и крупнокалиберные пулеметы. Беспорядки вспыхнули после того, как ас-Садр заявил, что прекращает политическую деятельность из-за политического кризиса, в котором оказалась страна. На улицы вышли сотни его сторонников, ворвались в «зеленую зону» Багдада, заняли Республиканский дворец, в котором располагается штаб-квартира правительства страны.

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