Прямой эфир

Протестующие в Багдаде взяли Республиканский дворец, где находится штаб-квартира правительства

30 августа 2022 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум 25 человек погибли в ожесточенных вооруженных столкновениях сил правопорядка со сторонниками влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Багдаде взяли Республиканский дворец, где находится штаб-квартира правительства-1

Всю ночь в центре Багдада были слышны выстрелы и гремели взрывы. В город были введены подразделения иракской армии и объявлен комендантский час. Но все эти меры оказались бесполезны. Бои на улицах продолжаются, стороны применяют минометы и крупнокалиберные пулеметы. Беспорядки вспыхнули после того, как ас-Садр заявил, что прекращает политическую деятельность из-за политического кризиса, в котором оказалась страна. На улицы вышли сотни его сторонников, ворвались в «зеленую зону» Багдада, заняли Республиканский дворец, в котором располагается штаб-квартира правительства страны.

Читайте также:

Американское СМИ: США на пороге гражданской войны. Могут быть взрывы, убийства и нападения на политиков

В Великобритании рост цен на электроэнергию может привести к массовым беспорядкам

Массовые задержания и протесты. Чем обернулся для правительства снос мемориала в Риге?

# Акции протеста # Муктада ас-Садр # Новости Ирана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Совет ЕС и Еврокомиссию подали в суд за выделение денег Польше
30 августа 2022 07:32

На Совет ЕС и Еврокомиссию подали в суд за выделение денег Польше

В Колумбии состоялся самый большой концерт в мире – почти 16 000 музыкантов
30 августа 2022 07:32

В Колумбии состоялся самый большой концерт в мире – почти 16 000 музыкантов

Житель США побил рекорд по схождению вниз по реке в гигантской тыкве
30 августа 2022 07:11

Житель США побил рекорд по схождению вниз по реке в гигантской тыкве