На Совет ЕС и Еврокомиссию подали в суд за выделение денег Польше

Это сделали ассоциации судей Европы, которые недовольны тем, что два руководящих органа союза выделили Варшаве 35 миллиардов евро на восстановление ее экономики после пандемии. Решение было принято несмотря на то, что Польша отказывается выполнять требование Европейского суда соблюдать правила ЕС в области верховенства права. По мнению юристов, Варшава продолжает подрывать судебную независимость не только у себя, но и в других странах-членах ЕС. И цель иска – заставить Еврокомиссию и Совет ЕС отменить решение о выделении денег Польше, пока та не выполнит требование Евросуда.