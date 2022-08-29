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Десятки рейсов отменили в Испании из-за забастовки бортпроводников. Зарплату здесь не пересматривали почти 10 лет

29 августа 2022 08:41
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Новости Испании. Десятки рейсов отменены в Испании из-за забастовки бортпроводников одной из авиакомпаний страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие требуют повышения зарплаты, размер которой не пересматривался около 10 лет, и улучшения условий труда.

Десятки рейсов отменили в Испании из-за забастовки бортпроводников. Зарплату здесь не пересматривали почти 10 лет-1

Профсоюзы заявили, что вели переговоры с руководством компании более полугода, но безрезультатно. Сама забастовка продлится до 6 сентября, в общей сложности будут отменены около сотни рейсов, что затронет около 20 тысяч пассажиров.

Десятки рейсов отменили в Испании из-за забастовки бортпроводников. Зарплату здесь не пересматривали почти 10 лет-4

Высокая инфляция в Европе привела к тому, что миллионы сотрудников компаний и предприятий стали требовать повышения зарплаты, прибегая для этого к забастовкам.

# Забастовка # Новости Испании # Фотофакт

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