Десятки рейсов отменили в Испании из-за забастовки бортпроводников. Зарплату здесь не пересматривали почти 10 лет

Новости Испании. Десятки рейсов отменены в Испании из-за забастовки бортпроводников одной из авиакомпаний страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие требуют повышения зарплаты, размер которой не пересматривался около 10 лет, и улучшения условий труда.

Профсоюзы заявили, что вели переговоры с руководством компании более полугода, но безрезультатно. Сама забастовка продлится до 6 сентября, в общей сложности будут отменены около сотни рейсов, что затронет около 20 тысяч пассажиров.