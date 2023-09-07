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Две панды отмечают день рождения в китайском зоопарке. Вот какой праздник устроили для медвежат

07 сентября 2023 17:02
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Новости Китая. С днем рождения посетители зоопарка в китайской провинции Гуйчжоу поздравляют двух очаровательных панд, рассказали в программе. Одна из них – Хай Бан – родилась в Японии, другая – Син Бао – в Испании.

Две панды отмечают день рождения в китайском зоопарке. Вот какой праздник устроили для медвежат-1

Встретились медвежата уже в китайском центре. По традиции его сотрудники устроили настоящий праздник для виновников торжества. Растяжки и воздушные шары украсили сам парк. Ну а пандам подарили большущий торт.

Ли Да, сотрудник зоопарка:
Торт, который мы испекли, это изюминка праздника. Он состоит из шести слоев, потому что панды проводят здесь шестой день рождения.

Две панды отмечают день рождения в китайском зоопарке. Вот какой праздник устроили для медвежат-4

Количество гостей на празднике исчислялось десятками. Самые важные и при этом шумные посетители, конечно, дети. Для них специалисты подготовили целую образовательную программу. Это семинары в игровой форме, которые расскажут об охране дикой природы.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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