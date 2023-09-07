Две панды отмечают день рождения в китайском зоопарке. Вот какой праздник устроили для медвежат

Новости Китая. С днем рождения посетители зоопарка в китайской провинции Гуйчжоу поздравляют двух очаровательных панд, рассказали в программе. Одна из них – Хай Бан – родилась в Японии, другая – Син Бао – в Испании.

Встретились медвежата уже в китайском центре. По традиции его сотрудники устроили настоящий праздник для виновников торжества. Растяжки и воздушные шары украсили сам парк. Ну а пандам подарили большущий торт.

Ли Да, сотрудник зоопарка:

Торт, который мы испекли, – это изюминка праздника. Он состоит из шести слоев, потому что панды проводят здесь шестой день рождения.