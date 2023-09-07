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Древний храм с человеческими останками и 800-летняя посуда. Вот что обнаружили археологи в Перу

07 сентября 2023 14:25
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Новости Перу. Археологи на юге Перу обнаружили древний храм с человеческими останками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предположительно, сооружение было местом поклонения людей, а появилось оно в эпоху еще до инков.

Древний храм с человеческими останками и 800-летняя посуда. Вот что обнаружили археологи в Перу-1

Об этом свидетельствуют другие находки неподалеку от храма. В частности, речь о керамической посуде. Ее возраст – примерно 800 лет. Кроме того, эксперты нашли древние погребальные камеры.

Древний храм с человеческими останками и 800-летняя посуда. Вот что обнаружили археологи в Перу-4

Синья Ватанабэ, археолог:
Мы нашли керамику. Она относится к разным культурам, поэтому мы можем говорить о разнообразии. Мы также нашли погребальные камеры. Они использовались не элитой, а простыми людьми.

Древний храм с человеческими останками и 800-летняя посуда. Вот что обнаружили археологи в Перу-7

Ученые предполагают, что найденный храм был частью одного из крупнейших поселений, где проживали представители нескольких этнических групп. Археологи продолжают работу на месте. Не исключено, что экспертам удастся обнаружить другие древности в этом районе. Юг Перу богат артефактами, не раз убеждались специалисты.

# Археология # Марина Кишкурно # Фотофакт

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