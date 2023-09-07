Древний храм с человеческими останками и 800-летняя посуда. Вот что обнаружили археологи в Перу

Новости Перу. Археологи на юге Перу обнаружили древний храм с человеческими останками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предположительно, сооружение было местом поклонения людей, а появилось оно в эпоху еще до инков.

Об этом свидетельствуют другие находки неподалеку от храма. В частности, речь о керамической посуде. Ее возраст – примерно 800 лет. Кроме того, эксперты нашли древние погребальные камеры.

Синья Ватанабэ, археолог:

Мы нашли керамику. Она относится к разным культурам, поэтому мы можем говорить о разнообразии. Мы также нашли погребальные камеры. Они использовались не элитой, а простыми людьми.