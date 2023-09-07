Древний храм с человеческими останками и 800-летняя посуда. Вот что обнаружили археологи в Перу

Новости Перу. Археологи на юге Перу обнаружили древний храм с человеческими останками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предположительно, сооружение было местом поклонения людей, а появилось оно в эпоху еще до инков.
Новости Перу. Археологи на юге Перу обнаружили древний храм с человеческими останками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предположительно, сооружение было местом поклонения людей, а появилось оно в эпоху еще до инков.
Об этом свидетельствуют другие находки неподалеку от храма. В частности, речь о керамической посуде. Ее возраст – примерно 800 лет. Кроме того, эксперты нашли древние погребальные камеры.
Синья Ватанабэ, археолог:
Мы нашли керамику. Она относится к разным культурам, поэтому мы можем говорить о разнообразии. Мы также нашли погребальные камеры. Они использовались не элитой, а простыми людьми.
Ученые предполагают, что найденный храм был частью одного из крупнейших поселений, где проживали представители нескольких этнических групп. Археологи продолжают работу на месте. Не исключено, что экспертам удастся обнаружить другие древности в этом районе. Юг Перу богат артефактами, не раз убеждались специалисты.