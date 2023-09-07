Моравецкий: оборонные расходы Польши с 2015 года увеличились в 4 раза

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал журналистам, что с 2015 года оборонные расходы страны увеличились в четыре раза, передает РИА Новости.

Он отметил, что совершенствование финансовой системы государства позволяет тратить на армию все большие суммы. В 2015 году затраты равнялись 37 млрд злотых, а к 2024 году они будут составлять более 150 млрд злотых (около 36 млрд долл.). В последние несколько лет Польша закупила крупные объемы оружия и военной техники у отечественных и зарубежных производителей, в частности, в США и Южной Корее.

Среди приобретаемого вооружения – самолеты, вертолеты, системы артиллерии, танки, бронемашины, системы ПВО и ПРО, беспилотные летательные аппараты, легкое стрелковое оружие и боеприпасы.