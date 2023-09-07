Зампостпреда США при ООН: ситуация в Украине плохая

США продолжат давить на Россию, так как ситуация в Украине не меняется к лучшему, сообщил зампостпреда США в ООН Роберт Вуд, передает РИА Новости.

По его мнению, нужно и далее оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее убрать свои войска из Украины.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но спустя 3 месяца президент РФ Владимир Путин объявил о том, что оно провалилось. Самым «горячим» направлением является Запорожская область, куда Украина направила для ведения боевых действий бригады, прошедшие западную подготовку.